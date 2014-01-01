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9 серпня - граничний термін подання розрахунку частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами за I півріччя п.р.

nus.in.ua, 8 серпня 2017, 10:36
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9 серпня - граничний термін подання розрахунку частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами за I півріччя п.р.

Згідно з пунктом 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою КМ України від 23.02.2011 №138, частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої ДФС, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства. Форма Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджена наказом ДПА України від 16.05.2011 №285.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів фіскальної служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Таким чином, граничний термін подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за півріччя поточного року, – 9 серпня 2017 року, останній день сплати – 18 серпня 2017 року.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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