Як виправляти помилки у спецдекларації – роз’яснює ДФС

nus.in.ua, 29 листопада 2016, 13:26

ДФС України у листі від 21.11.2016 №37146/7/99-99-15-03-02-17 надала роз’яснення щодо порядку виправлення у 2016 році помилок, допущених сільськогосподарськими підприємствами - суб'єктами спеціального режиму оподаткування у податковій звітності з ПДВ за звітні (податкові) періоди до 01.01.2016 року, а саме: у разі виправлення помилок за звітні періоди до 01.01.2016 року застосовуються норми ПКУ, чинні на дату їх виправлення (дату подання уточнюючого розрахунку), тобто чинні у 2016 році. Це означає, що позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, зазначене у такому уточнюючому розрахунку, підлягає у відповідних відсотках сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок сільськогосподарського товаровиробника, при цьому такі відсотки визначаються відповідно до норм пункту 209.2 статті 209 ПКУ, чинних на дату подання уточнюючого розрахунку.

Cектор організації роботи БуськоїОДПІ