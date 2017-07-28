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Затверджено перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують корпоративний податок

nus.in.ua, 7 серпня 2017, 17:00
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Затверджено перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують корпоративний податок

28.07.2017 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року № 480 «Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи» (далі – Постанова).

Зазначений перелік затверджено відповідно до підпункту «г» підпункта 39.2.1.1 підпункта 39.2.1 пункта 39.2 статті 39 Податкового кодексу України /

Нагадуємо, що згідно із зазначеними положеннями Кодексу контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.

Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з ним за відсутності критеріїв, визначених підпунктами «а» - «в» підпункта 39.2.1.1 підпункта 39.2.1 пункта 39.2 статті 39 Кодексу, визнаються неконтрольованими.

 

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