Звітність з ЄСВ і ПДФО планують об’єднати

nus.in.ua, 25 липня 2017, 17:20

На офіційному сайті Мінфіну України оприлюднено проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб».

Цим законопроектом запропоновано запровадження нової об’єднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, яка є більш уніфікованою з єдиним встановленим терміном подання.

Основними цілями прийняття законопроекту є:

1) спрощення ведення бізнесу та покращення ефективності роботи контролюючих органів за рахунок створення єдиного уніфікованого документа шляхом об’єднання окремих видів звітності;

2) спрощення подання звітності з єдиного внеску, а саме:

- для фізичних осіб — підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема, передбачено, що відомості про нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску з доходів від підприємницької діяльності або провадження незалежної професійної діяльності подаються у складі річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації);

- для фізичних осіб — платників єдиного податку передбачено подання звітності з єдиного внеску у складі податкової декларації платника єдиного податку;

3) зменшення паперового документообігу та припинення виконання банківськими установами невластивих їм функцій.

Зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акту надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього оголошення за наступними адресами:

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, e-mail: homut@minfin.gov.ua

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

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