Оновлено довідники податкових пільг

nus.in.ua, 13 січня 2017, 13:38

ДФС України затвердила Довідники пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, станом на 31.12.16 р., а саме:

–Довідник №81/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

–Довідник №81/2 інших податкових пільг.

При заповненні звіту про суми податкових пільг за IV квартал 2016 року слід користуватися зазначеними довідниками.

Форма Звіту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг».

Cектор організації роботи Буської ОДПІ