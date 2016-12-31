Оновлено довідники податкових пільг
ДФС України затвердила Довідники пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, станом на 31.12.16 р., а саме:
–Довідник №81/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
–Довідник №81/2 інших податкових пільг.
При заповненні звіту про суми податкових пільг за IV квартал 2016 року слід користуватися зазначеними довідниками.
Форма Звіту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг».
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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