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Розроблено новий порядок повернення надміру сплачених митних платежів

nus.in.ua, 18 тра 2017, 15:10
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Розроблено новий порядок повернення надміру сплачених митних платежів

Мінфіном України оприлюднено Порядок повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів. Відповідний проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті відомства.

Підготовленим проектом регуляторного акта передбачається врегулювання питання щодо права платників податків на повернення:

- грошових коштів, унесених як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів — авансових платежів (передоплати);

- суми помилково та/або надміру сплачених сум митних та інших платежів, контроль за справлянням яких здійснюється митницями ДФС.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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