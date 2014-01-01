Розроблено новий порядок повернення надміру сплачених митних платежів
Мінфіном України оприлюднено Порядок повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів. Відповідний проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті відомства.
Підготовленим проектом регуляторного акта передбачається врегулювання питання щодо права платників податків на повернення:
- грошових коштів, унесених як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів — авансових платежів (передоплати);
- суми помилково та/або надміру сплачених сум митних та інших платежів, контроль за справлянням яких здійснюється митницями ДФС.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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