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Які нормативно-правові акти застосовуються при зазначенні в податковій накладній коду товару або коду послуги ?

nus.in.ua, 4 тра 2017, 14:04
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Які нормативно-правові акти застосовуються при зазначенні в податковій накладній коду товару або коду послуги ?

Відповідно до п.п. «і» п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України при складанні податкової накладної з 01 січня 2017 року запроваджено заповнення коду товару згідно з УКТЗЕД, для послуг - коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП).

Для цілей класифікації товарів використовують Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 19.09.2013 № 584-VII «Про Митний тариф України».

З питання правильності визначення коду товарної класифікації згідно з УКТЗЕД для товарів, що поставляються в наборі/комплекті при оформленні документів (у тому числі податкових накладних) пропонуємо звертатись до Торгово-промислової палати України (їх регіональних відділень) або науково – дослідних інститутів судових експертиз.

Ведення ДКПП здійснює Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» Держспоживстандарту України. При визначенні коду послуги потрібно користуватись Класифікатором ДК 016:2010.

З питання правильності визначення кодів згідно з ДКПП пропонуємо звертатись до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно із п. 16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307, із змінами та доповненнями, Державна фіскальна служба визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до ст. 201 ПКУ.

Довідник умовних кодів товарів розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України в рубриці Головна/Довідники, Реєстри, Переліки/Довідники/Довідник умовних кодів товарів (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/288992.html).

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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