Декларація платників єдиного податку зазнала змін

nus.in.ua, 4 тра 2017, 14:03

Буська ОДПІ повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 17.03.2017№ 369 внесено зміни до форм податкових декларацій для платників, які застосовують спрощену систему оподаткування.

Декларація для фізичних осіб — підприємців

Ставки податку, що застосовують платники третьої групи, зазначені у розділах ІV та V декларації, змінено з 2 % і 4 % на 3 % та 5 % відповідно.

Рядок 15 розділу VI декларації доповнено виноскою, якою визначено, що якщо підприємець уточнює період, який був до прийняття нової форми декларації, то у цьому рядку потрібно зазначати суму єдиного податку із рядка 29 декларації, затвердженої наказом Мінфіну України від 21.12.2011№1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку».

Декларація для юридичних осіб третьої групи

Внесено зміни до визначення суми пені, що нараховується платником самостійно. Так, нарахування пені здійснюватиметься відповідно до пп. 129.1.3 п. 129.1 та абзацу другого п. 129.4 ст. 129 Податкового кодексу.

Таким чином, при нарахуванні суми податкового зобов'язання, визначеного платником податків або податковим агентом, нарахування пені розпочинається після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу).

На суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.3 п. 129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (абзац другий п. 129.4 ст. 129 Кодексу).

У декларації також змінено ставки податку з 2 % і 4 % на 3 % та 5 % відповідно.

Декларація для платників четвертої групи

Змінами викладено по-новому виноску 8, яка стосується рядків 1.1 — 1.4 та 2 декларації. У цих рядках зазначаються категорія, площа, нормативна грошова оцінка, ставка податку, річна сума податку земель сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у т. ч. для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті):рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження та землі водного фонду.

Так, змінами уточнено, що ці рядки заповнюються одним рядком щодо всіх земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за Державним класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі — КОАТУУ). За потреби (у разі наявності земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ з різною нормативною грошовою оцінкою) кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено.

Також внесено зміни до визначення суми пені, що нараховується платником самостійно. Так, нарахування пені здійснюватиметься відповідно до пп.129.1.3 п. 129.1 та абзацу другого п. 129.4 ст. 129 Податкового кодексу (див. зміни для юридичної особи третьої групи).

Крім цього, у відомостях про наявність земельних ділянок, дату укладання документів, які засвідчують/підтверджують право власності та/або користування земельними ділянками (право користування, у т. ч. на умовах оренди) зазначати потрібно буде не тільки у форматі місяць та рік, а ще й день укладення таких документів.

Такі самі правила стосуються заповнення дати державної реєстрації земельних ділянок.

Наказ набирає чинності з дня опублікування.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ