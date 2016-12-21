Зміни до порядку надання індивідуальних податкових консультацій

nus.in.ua, 3 квітня 2017, 17:16

Відповідно до Закону України від 21.12.2016 №1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату» з 01.04.2017 набрали чинності новації законодавства щодо порядку надання індивідуальних податкових консультацій.

Так, статтями 52 та 53 Податкового кодексу суттєво змінено строки та порядок надання консультацій, встановлено вимоги як до форми запиту на отримання консультації, так і консультації, запроваджено Єдиний реєстр консультацій. Відповідно до пункту 52.1 ст. 52 Кодексу письмовий запит на отримання консультації обов'язково повинен містити такі реквізити як:

- найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

- код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;

- підпис платника податків; дату підписання звернення.

У разі, якщо звернення платника податків, не відповідає зазначеним вимогам, консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки передбачені Законом України «Про звернення громадян».

Строк надання консультації становить 25 календарних днів з можливістю продовження такого строку, але не більш ніж на 10 календарних днів з обов'язковим повідомленням про це платника податків.

Консультація, надана в письмовій формі, обов'язково повинна містити: назву - податкова консультація, реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства. Щодо запровадження Єдиної бази консультацій.

Консультація, надана в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті ДФС, без зазначення найменування (прізвища, ім'я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.

Порядок ведення та форма єдиної бази консультацій визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. На сьогодні відповідний проект наказу знаходиться на погодженні в Міністерстві фінансів України. Вказаний проект передбачає, зокрема, порядок реєстрації консультацій та створення на веб - сайті ДФС відповідного реєстру з можливістю пошуку консультацій за номером, датою, ключовими словами, органом, що видав таку консультацію та номером судового рішення за наявності.

Щодо порядку надання консультацій територіальними органами ДФС.

Територіальний орган фіскальної служби протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання звернення платника податків направляє таку консультацію до ДФС для розгляду питання про внесення відомостей про таку консультацію до єдиного реєстру консультацій, про що повідомляє платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

ДФС, отримавши консультацію від контролюючого органу, який йому підпорядковується, протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання такої консультації, але не більше 35 календарних днів, що настають за днем отримання контролюючим органом відповідного звернення платників податків, приймає одне із таких рішень:

- про внесення відомостей про консультацію до єдиного реєстру консультацій, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується;

- про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру консультацій, з одночасним наданням платнику податків від свого імені консультації та внесенням відомостей про таку консультацію до зазначеного реєстру, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується, та платника податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 53.1 статті 53 Кодексу консультація, яка не внесена до Єдиної бази консультацій не звільняє платника податків від відповідальності (фінансові, штрафні санкції та/або пеня).

Наголошуємо, що як і раніше, державні податкові інспекції мають право надавати тільки усні податкові консультації.