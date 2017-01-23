Затверджено нову форму податкової декларації з плати за землю

nus.in.ua, 28 березня 2017, 12:52

Буська ОДПІ повідомляє, що з 21.03.2017 року набрав чинності наказ Мінфіну України від 23.01.2017 № 9 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)», яким внесено зміни до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності). Зокрема, наказом передбачено відображення в декларації:

- не лише місяця і року, а також і дати державної реєстрації прав на земельну ділянку, а також дати документу, що засвідчує/підтверджує право оренди землі;

- площі земельної ділянки не лише в га, а також і в кв. м.;

- нормативної грошової оцінки одиниці площі земельної ділянки.

Крім того, при уточненні податкових зобов’язань більше не потрібно буде розмежовувати суми збільшення/зменшення податкових зобов’язань на ті, за якими ще не настав строк сплати, і на ті, за якими строк сплати вже минув.

Одночасно звертаємо увагу, що згідно з пунктом 46.6 статті 46 Податкового кодексу України до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ