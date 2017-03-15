До уваги платників ПДВ!

nus.in.ua, 16 березня 2017, 18:07

Реєстрація в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування за формою, яка була чинною до внесення змін наказом № 276, здійснювалась до 16.03.2017 (по 15.03.2017р. включно).

До вказаної дати реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН за старою формою не визначається як помилка, допущена при складанні податкової накладної, та не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною. Такі податкові накладні/розрахунки коригування є підставою для віднесення зазначених у них сум податку до складу податкового кредиту (за умови дотримання всіх інших вимог Кодексу щодо формування податкового кредиту).

Починаючи з 16.03.2017, податкові накладні/розрахунки коригування прийматимуться до реєстрації в ЄРПН за новою формою (у редакції наказу № 276).

Cектор організації роботи Буської ОДПІ