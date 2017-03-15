16 березня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

До уваги платників ПДВ!

nus.in.ua, 16 березня 2017, 18:07
0
0
Роздрукувати
До уваги платників ПДВ!

Реєстрація в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування за формою, яка була чинною до внесення змін наказом № 276, здійснювалась до 16.03.2017 (по 15.03.2017р. включно).

До вказаної дати реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН за старою формою не визначається як помилка, допущена при складанні податкової накладної, та не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною. Такі податкові накладні/розрахунки коригування є підставою для віднесення зазначених у них сум податку до складу податкового кредиту (за умови дотримання всіх інших вимог Кодексу щодо формування податкового кредиту).

Починаючи з 16.03.2017, податкові накладні/розрахунки коригування прийматимуться до реєстрації в ЄРПН за новою формою (у редакції наказу № 276).

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

До уваги платників податку на додану вартість!

До уваги платників податку на додану вартість!8

Сільгоспвиробники повинні здійснити реєстрацію податкових накладних/розраху ...

Сільгоспвиробники повинні здійснити реєстрацію податкових накладних/розраху ...30

Реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі

Реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі175

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.