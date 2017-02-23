Затверджено форму заяви на отримання бюджетної дотації

nus.in.ua, 15 березня 2017, 17:53

Буська ОДПІ повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 №275 затверджено форму заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Така заява подається в електронній формі або у паперовому вигляді у місяці, який передує початку податкового періоду, з якого особа матиме право на отримання бюджетної дотації, та протягом 5 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової звітності з ПДВ, встановленого для місячного податкового (звітного) періоду.

Якщо ж в подальшому у сільськогосподарського товаровиробника відбудеться зміна переліку видів діяльності або ж зміна реквізитів поточного банківського рахунку для перерахування бюджетної дотації, він має подати заяву в електронній формі з позначкою "Перереєстрація", протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли відбулася зміна вказаних даних.

Також затверджено форму заяви для зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ