Затверджено форму заяви на отримання бюджетної дотації
Буська ОДПІ повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 №275 затверджено форму заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.
Така заява подається в електронній формі або у паперовому вигляді у місяці, який передує початку податкового періоду, з якого особа матиме право на отримання бюджетної дотації, та протягом 5 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової звітності з ПДВ, встановленого для місячного податкового (звітного) періоду.
Якщо ж в подальшому у сільськогосподарського товаровиробника відбудеться зміна переліку видів діяльності або ж зміна реквізитів поточного банківського рахунку для перерахування бюджетної дотації, він має подати заяву в електронній формі з позначкою "Перереєстрація", протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли відбулася зміна вказаних даних.
Також затверджено форму заяви для зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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