16 березня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Затверджено форму заяви на отримання бюджетної дотації

nus.in.ua, 15 березня 2017, 17:53
0
0
Роздрукувати
Затверджено форму заяви на отримання бюджетної дотації

Буська ОДПІ повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 №275 затверджено форму заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Така заява подається в електронній формі або у паперовому вигляді у місяці, який передує початку податкового періоду, з якого особа матиме право на отримання бюджетної дотації, та протягом 5 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової звітності з ПДВ, встановленого для місячного податкового (звітного) періоду.

Якщо ж в подальшому у сільськогосподарського товаровиробника відбудеться зміна переліку видів діяльності або ж зміна реквізитів поточного банківського рахунку для перерахування бюджетної дотації, він має подати заяву в електронній формі з позначкою "Перереєстрація", протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли відбулася зміна вказаних даних.

Також затверджено форму заяви для зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Бюджетна дотація для розвитку с/г товаровиробників

Бюджетна дотація для розвитку с/г товаровиробників19

Ухвалено постанову про реєстр бюджетних дотацій аграріїв

Ухвалено постанову про реєстр бюджетних дотацій аграріїв10

Подати заяву про перехід на спрощену систему оподаткування можна до 16 бере ...

Подати заяву про перехід на спрощену систему оподаткування можна до 16 бере ...7

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.