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Коли рахунок-фактура вважається первинним документом?

nus.in.ua, 6 березня 2017, 15:26
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Коли рахунок-фактура вважається первинним документом?

Міністерство фінансів України надало роз’яснення щодо особливостей застосування первинних документів в бухгалтерському обліку (лист від 16.02.2017 № 31-11410-06-5/4339).

Оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з постачання товарів, робіт (послуг) без складання акта приймання-передачі тільки у разі його оплати, що підтверджується відповідними документами.

Документами, що підтверджують оплату, можуть бути платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера тощо.

Рахунок-фактура може бути складений у паперовій або в електронній формі та повинен мати реквізити, які дають змогу ідентифікувати господарську операцію та її учасників, зокрема: назву підприємства, від імені якого складено рахунок-фактуру; назву контрагента; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь в оформленні рахунку-фактури.

 

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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