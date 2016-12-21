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З 1 січня збільшено розмір добових для відряджень

nus.in.ua, 8 лютого 2017, 13:54
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З 1 січня збільшено розмір добових для відряджень

Законом від 21.12.2016р №1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» внесено зміни до пункту 170.9 Податкового кодексу, відповідно до яких з 01 cічня 2017року збільшено розмір добових для відряджень за кордон та в межах території України.

Відтепер, до оподатковуваного доходу не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон - не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день.

Тобто, 1 січня 2017 року, не оподатковуватимуться добові витрати для відрядження на території України не більш як 320 грн. на день (3200 грн.*0,1), а для відрядження за кордон — не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день

Нагадаємо, у 2016 році сума добових становила 275,60 грн. (0,2 розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня 2016 р.), а для відряджень за кордон - не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження.

 

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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