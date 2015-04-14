9 лютого – граничний термін подання звітності з єдиного внеску для підприємців

nus.in.ua, 27 січня 2017, 19:21

Відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами та доповненнями, фізичні особи-підприємці, у тому числі фізичні особи-підприємці єдиного податку, без використання праці найманих працівників, формують та подають звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік.

Відповідно до п.п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року платниками податку на доходи фізичних осіб - підприємцями протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Тобто, граничний термін подання річного Звіту з єдиного внеску за себе фізичними особами - підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування та СГД, що обрали спрощену систему оподаткування, без використання праці найманих працівників – 9 лютого.

Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, святковий день чи інший неробочий день, то останнім днем подання Звіту вважається перший після нього робочий день.

Також нагадуємо, що 9 лютого - термін сплати єдиного внеску підприємцями -"загальносистемниками” .

Cектор організації роботи Буської ОДПІ