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Про наповнення скарбниці держави - повідомили у фіскальній службі

nus.in.ua, 23 січня 2017, 17:17
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Про наповнення скарбниці держави - повідомили у фіскальній службі

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбувся брифінгкерівника відділення Романа Дениса для представників місцевих ЗМІ.

Доповідач зазначив, що за січень - грудень 2016 року платниками Золочівщини перераховано до Зведеного бюджету - 224,9млн.грн. податків та зборів. У порівнянні з відповідними показниками січня - грудня 2015 року надходження зросли майже на 89 млн. гривень. Зокрема, Державний бюджет отримав 79,4 млн.грн., місцевий - 145,5 млн.грн. Більшість надходжень до державної скарбниці забезпечено за рахунок податку на доходи фізичних осіб - 30,7 млн. грн., податку на додану вартість – 23,9 млн. грн., податку на прибуток підприємств - 11,6 млн. грн. та військового збору -7,9 млн. гривень. Основними складовими доходів місцевих бюджетів є: податок на доходи фізичних осіб - 90,0 млн.грн., єдиний податок - 19,4 млн.грн., плата за землю - 17,8 млн.грн. та акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів - 11,9 млн. гривень.

Посадовець відмітив, що позитивні темпи зростання податку на доходи фізичних осібґрунтуються на активні роботі з легалізації трудової зайнятості населення і на забезпеченні системного діалогу з бізнесом. Стан надходжень цього платежу значною мірою залежить від сумління роботодавців, котрі повинні неухильно дотримуватися законодавчих вимог щодо оплати праці: своєчасно та повному обсязі сплачувати податкові платежі при виплаті доходів найманим працівникам, не допускати працівника до роботи без оформлення трудових відносин, тобто працювати тільки у правовому полі. Також наголосив на підвищенні з 1 січня ц.р. рівня мінімальної заробітної плати та збільшення фінансової відповідальності роботодавців за використання нелегальної праці.

На завершення заходу Р.Денис нагадав, що з початку року розпочалась кампанія декларування, за якою:

окремі категорії фізичних осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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