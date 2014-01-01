Про новації в оподаткуванні – на зустрічі з бізнесом

nus.in.ua, 16 січня 2017, 13:38

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч керівника відділення Рамна Дениса з суб’єктами господарювання району з питаньзмін та нововведень податкового законодавства.

На початку заходу посадовець проінформував про результати роботи відділення щодо наповнення бюджетів усіх рівнів за минулий рік. Так, за січень - грудень 2016 року суб’єкти господарювання Золочівщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 224904,6 тис.грн. податків та зборів, що на 65,4 %, або 88902,5 тис.грн. більше ніж зааналогічний період 2015 року. При цьому Державний бюджет отримав 79393,5тис.грн., що на 6139,0 тис.грн.більше від планових призначень. До місцевих скарбниць мобілізовано 145511,1тис.грн., розрахункові показники перевиконано на 27670,7 тис. гривень.

Під час зустрічі платників проінформовано про зміни до податкового законодавства, що набули чинності з 1 січня 2017 року. Серед ключових новацій:

- замість спецрежиму – бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції ;

- приведення неприбутковими організаціями установчих документів у відповідності з нормамиКодексу відтерміновано до 1 липня 2017 року;

- зменшено ставки єдиного податку і єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців – спрощенців 1 групи ;

- запроваджено РРО для всіх без винятку спрощенців, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

- збільшені ставки акцизного податку і скасований акциз з роздрібного продажу нафтопродуктів;

- фізичні особи – підприємці та самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе незалежно від діяльності, обраної системи оподаткування та доходу, крім пенсіонерів за віком та інвалідів;

– зменшено до 1,5% ставку податку на нерухомість та позбавлено пільг фізичних осіб – власників житла понад п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, а також які використовують їх з метою одержання доходів (оренда, лізинг, позичка, у підприємницькій діяльності) та інш.

На завершення заходу Р.Денис повідомив про розпочату з 1 січня 2017 року кампанію декларування доходів громадян та подякуваввсім сумлінним платникам за своєчасне надходження коштів до бюджетів усіх рівнів та внесок у розвиток економіки району.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ