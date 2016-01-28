Щодо скасування спеціального режиму оподаткування
Про ряд змін, внесених з 1 січня 2017 року до Податкового кодексу в частині скасування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства розповіли фахівці Золочівського відділення Буської ОДПІ під час зустрічі із суб`єктами господарювання району. Зокрема, проінформували, що:
- з 1 січня усі сільгоспвиробники, які зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування,переведені на загальну систему оподаткування ПДВ. Виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування здійснено на підставі рішення контролюючого органу;
- починаючи із податкової звітності за перший звітний (податковий) період 2017 року сільгоспвиробники подають до фіскальної служби виключно податкову декларацію з позначкою "0110" за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 28.01.2016 № 21, у якій відображатимуться розрахунки з бюджетом за усіма операціями такого сільгоспвиробника. У разі якщо в сільгоспвиробника за результатами здійснення с/г діяльності за останній звітний період перебування на спеціальному режимі було задеклароване від’ємне значення різниці між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом (значення рядка 21 декларації), то такі суми податку переносятьсяіз податкової декларації з ПДВ із позначкою 0121 – 0123, 0130, поданої за останній звітний (податковий) період перебування на спеціальному режимі (грудень 2016 року/ ІV квартал 2016 року), до податкової декларації з ПДВ із позначкою 0110 (рядок 16.1) за перший звітний період 2017 року (січень 2017 року/ І квартал 2017 року);
- додаткові електронні рахунки будуть закриті після проведення розрахунків з бюджетом за деклараціями з ПДВ із позначками 0121 – 0123, за результатами останнього звітного періоду 2016 року: для сільськогосподарських товаровиробників, які застосовують місячний податковий період, – починаючи з 31 січня 2017 року; для сільськогосподарських товаровиробників, які застосовують квартальний податковий період, – починаючи з 20 лютого 2017 року.
Починаючи із зазначених дат усі розрахунки з бюджетом за результатами поданої податкової звітності сільгоспвиробниками здійснюються із застосуванням виключно основного електронного рахунка в СЕА ПДВ.
Також внесено зміни в частині адміністрування ПДВ, зокрема:
- доповнено перелік реквізитів податкової накладної кодом УКТ ЗЕД;
- помилки у реквізитах податкових накладних, які не заважають ідентифікувати операцію, не будуть підставами для відмови у реєстрації;
- передбачено механізм зупинення органами ДФС реєстрації «ризикових» податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та відновлення реєстрації за умови надання платником відповідних пояснень та доказів (з 01 квітня по 01 липня 2017 року працюватиме в тестовому режимі);
- бюджетне відшкодування ПДВ здійснюватиметься органами казначейства автоматично за єдиним реєстром у хронологічному порядку надходження заявок без попереднього висновку органів ДФС (але після того, як запрацює механізм зупинення «ризикових» податкових накладних).
Cектор організації роботи БуськоїОДПІ
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