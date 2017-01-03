Скасування спецрежиму оподаткування

nus.in.ua, 5 січня 2017, 10:54

Буська ОДПІ повідомляє, що згідно з підпунктом 4 пункту 2 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України з 1 січня 2017 року втрачає чинність стаття 209 Кодексу, яка регламентує умови застосування спецрежиму сільськогосподарськими товаровиробниками. Одночасно, з 1 січня 2017 року набуває чинності Закон України від 20 грудня 2016 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (реєстр. номер законопроекту — 5132), яким внесено ряд змін до Кодексу в частині врегулювання окремих питань, пов’язаних із скасуванням спецрежиму. Таким чином, з урахуванням вказаних вище змін передбачається, зокрема:

- скасування реєстрації суб’єктів спецрежиму та переведення їх на загальну систему оподаткування;

- закриття рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, які додатково відкриті відповідно до пункту 2001.2 статті 2001 Кодексу сільськогосподарським товаровиробникам;

- обмеження терміну реєстрації податкових накладних, складених сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг в межах спецрежиму;

- перенесення від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, що сформувалася в результаті здійснення сільськогосподарської діяльності, до податкової декларації з податку на додану вартість, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.

Зазначене стосується всіх сільськогосподарських підприємств, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу, включаючи платників, які були зареєстровані як суб’єкти спецрежиму (подавали податкові декларації 0121 — 0123), так і тих, які відповідно до пункту 209.18 статті 209 Кодексу відповідали критеріям, визначеним статтею 209 Кодексу, але не обрали спец режиму, та залишали суми ПДВ від реалізації сільськогосподарської продукції у власному розпорядженні (подавали податкові декларації 0130) .

Детальні роз’яснення із зазначеного питання викладено у листі ДФС України від 03.01.2017 № 8/7/99-99-15-03-02-17.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ