Змінено критерії визначення великого платника

nus.in.ua, 5 січня 2017, 10:56

Буська ОДПІ повідомляє, що відповідно до Закону України від 21.12.2016 № 1797-VIII, з 01.01.2017 року змінено критерії щодо визначення великих платників податків.

Відтепер великий платник податків — це юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, у яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 1 млрд грн або загальна сума платежів, перерахованих до державного бюджету, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує 20 млн. гривень.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ