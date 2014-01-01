Платники податків мають право подавати звітність засобами електронного зв’язку

nus.in.ua, 3 січня 2017, 15:40

Буська ОДПІ нагадує, що відповідно до п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу України податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Згідно з Інструкцією з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженою наказом ДПА України від 10.04.2008 № 233, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.04.2008 за № 320/15011, платник податку може надіслати до контролюючого органу засобами телекомунікаційного зв’язку податкові документи в електронному вигляді, після того як з контролюючим органом укладено договір про визнання електронних документів, а також контролюючому органу надано посилені сертифікати відкритих ключів, сформовані акредитованим центром сертифікації ключів.

Слід зазначити, що отримати посилені сертифікати відкритих ключів посадових осіб підприємства, що мають право підпису (керівника, бухгалтера), та з урахуванням п. 48.3 ст. 48 Кодексу печатки підприємства (за наявності), платник податків може в будь-якому включеному до системи подання податкових документів в електронному вигляді акредитованому центрі сертифікації ключів.

Згідно з п. 42.4 ст. 42 Кодексу з платниками податків, які подають звітність в електронній формі, листування з контролюючими органами може здійснюватися засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Cектор організації роботи БуськоїОДПІ