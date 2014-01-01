Для перереєстрації неприбуткових підприємств залишились лічені дні

nus.in.ua, 14 грудня 2016, 15:27

На черговій зустрічі з неприбутковими організаціями у Золочівському відділенні Буської ОДПІ, завідувач сектору податків і зборів з юридичних осіб Сергій Рибась зазначив, що на податковому обліку у відділенні перебувають 596 організацій, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, з них 128 релігійні громади. Станом на 15 листопада поточного року 117 організацій подали до податкової інспекції заяви за формою 1-РН нового зразка, установчі документи, які відповідають вищезазначеним вимогам, та включені до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій. Решта платників ще мають можливість подати копії таких установчих документів разом із заявою форми 1-РН до 1 січня 2017 року. Звернув увагу, що відповідно до Закону України від 06.10. 2016 №1667-VIII релігійним організаціям ще на рік продовжено термін приведення установчих документів у відповідність до норм Податкового кодексу.

В ході заходу нагадав, до Реєстру неприбуткових установ включається неприбуткова організація, установчі документи якої одночасно відповідають вимогам підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу, зокрема:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

На завершення заходу наголосив, якщо неприбуткові організації не приведуть установчі документи у відповідність до вимог Кодексу, то після 01 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ