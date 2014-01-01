15 грудня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Для перереєстрації неприбуткових підприємств залишились лічені дні

nus.in.ua, 14 грудня 2016, 15:27
0
0
Роздрукувати
Для перереєстрації неприбуткових підприємств залишились лічені дні

На черговій зустрічі з неприбутковими організаціями у Золочівському відділенні Буської ОДПІ, завідувач сектору податків і зборів з юридичних осіб Сергій Рибась зазначив, що на податковому обліку у відділенні перебувають 596 організацій, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, з них 128 релігійні громади. Станом на 15 листопада поточного року 117 організацій подали до податкової інспекції заяви за формою 1-РН нового зразка, установчі документи, які відповідають вищезазначеним вимогам, та включені до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій. Решта платників ще мають можливість подати копії таких установчих документів разом із заявою форми 1-РН до 1 січня 2017 року. Звернув увагу, що відповідно до Закону України від 06.10. 2016 №1667-VIII релігійним організаціям ще на рік продовжено термін приведення установчих документів у відповідність до норм Податкового кодексу.

В ході заходу нагадав, до Реєстру неприбуткових установ включається неприбуткова організація, установчі документи якої одночасно відповідають вимогам підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу, зокрема:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

На завершення заходу наголосив, якщо неприбуткові організації не приведуть установчі документи у відповідність до вимог Кодексу, то після 01 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Про особливості перебування неприбуткових підприємств у Реєстрі неприбутков ...

Про особливості перебування неприбуткових підприємств у Реєстрі неприбутков ...31

До уваги неприбуткових установ та організацій!

До уваги неприбуткових установ та організацій!20

Зміни щодо оподаткування неприбуткових організацій

Зміни щодо оподаткування неприбуткових організацій76

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.