З 1 січня вводиться нова форма декларації про майновий стан і доходи
Буська ОДПІ повідомляє, що наказом Мінфіну України від 15.09.2016 №821 внесено зміни до форми декларації про майновий стан і доходи. Зокрема, передбачено зменшення обсягу декларації (зменшення кількості додатків з чотирьох до двох) та зміна порядку розрахунку податкових зобов’язань фізичних осіб-підприємців. Нова форма декларації вводиться в дію з 1 січня 2017 року.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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