З 1 січня вводиться нова форма декларації про майновий стан і доходи

nus.in.ua, 13 грудня 2016, 17:56

Буська ОДПІ повідомляє, що наказом Мінфіну України від 15.09.2016 №821 внесено зміни до форми декларації про майновий стан і доходи. Зокрема, передбачено зменшення обсягу декларації (зменшення кількості додатків з чотирьох до двох) та зміна порядку розрахунку податкових зобов’язань фізичних осіб-підприємців. Нова форма декларації вводиться в дію з 1 січня 2017 року.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ