Релігійним організаціям ще на рік продовжено термін приведення установчих документів у відповідність до норм Податкового кодексу

nus.in.ua, 7 грудня 2016, 16:01

Буська ОДПІ повідомляє, що 20 листопада 2016 року набрав чинності Закон України від 06 жовтня 2016 року №1667-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій».

Вищезгаданим законом, зокрема, встановлено, що доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

Крім того, визначено, що тимчасово, до 1 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України.