До уваги платників податків!

nus.in.ua, 14 листопада 2016, 11:36

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення семінарів - практикумів на тему: «Електронні сервіси ДФС України, новації законодавства»:

- 17 листопада 2016 року з 11 год. в приміщенні Золочівського відділення Буської ОДПІ (вул. Лермонтова, 1, Громадська приймальня);

- 18 листопада 2016 року з 11 год. в приміщенні Перемишлянського відділення Буської ОДПІ (вул. Галицька, 26а, актовий зал).

Cектор організації роботи Буської ОДПІ