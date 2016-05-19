До уваги платників податків!

nus.in.ua, 23 листопада 2016, 14:21

Буська ОДПІ повідомляє, що відповідно до Закону України від 19.05.2016 №1384-VIII ,,Про внесення змін до Закону України ,,Про Державний бюджет України на 2016 рік” мінімальна заробітна плата з 01.12.2016 року установлена в розмірі 1600 гривень.

Звертаємо увагу підприємців - платників єдиного податку, а також осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, що мінімальний розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування у грудні 2016 року становитиме 352 гривні, як обов’язковий платіж який необхідно сплатити до бюджету.

Cектор організації роботи БуськоїОДПІ