До уваги платників податків!
Буська ОДПІ повідомляє, що відповідно до Закону України від 19.05.2016 №1384-VIII ,,Про внесення змін до Закону України ,,Про Державний бюджет України на 2016 рік” мінімальна заробітна плата з 01.12.2016 року установлена в розмірі 1600 гривень.
Звертаємо увагу підприємців - платників єдиного податку, а також осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, що мінімальний розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування у грудні 2016 року становитиме 352 гривні, як обов’язковий платіж який необхідно сплатити до бюджету.
Cектор організації роботи БуськоїОДПІ
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