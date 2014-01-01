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З 3 грудня збільшаться мінімальні ціни на окремі види алкогольних напоїв

nus.in.ua, 29 листопада 2016, 13:24
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З 3 грудня збільшаться мінімальні ціни на окремі види алкогольних напоїв

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. №828 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. №957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв». Постанова №828 набере чинності через десять днів з дня її опублікування – 3 грудня 2016 року ( опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» - 23 листопада ).

Згідно з внесеними змінами розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін залежно від коду виробів підвищено:

– на горілку та лікеро-горілчані вироби на 27,1-27,86%;

– віскі, ром та джин - на 37-63%;

– коньяк (бренді) - на 24-27%;

– вина - на 22,2-55,6 %.

Так, наприклад, мінімальну роздрібну ціну за пляшку горілки 0,5 літра з вмістом спирту 40% підвищено з 54,90 до 69,78 гривень.

Cектор організації роботи БуськоїОДПІ

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