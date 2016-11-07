У податковій розповіли про електронні сервіси та новації законодавства

nus.in.ua, 21 листопада 2016, 17:24

Фахівці Золочівського відділенні Буської ОДПІ провели семінар – тренінг щодо функціонування електронних сервісів ДФС України та новацій законодавства.

В ході заходу акцентували увагу на сервісі «Електронний кабінет платника» (оновлена версія), який складається з двох функціональних частин: відкритої (загальнодоступна) та приватної (особистий кабінет). Користуватися функціоналом відкритої частини сервісу можна без ідентифікації особи, тобто без використання електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). У приватній частині сервісу платник податку отримує доступ до усієї інформації після ідентифікації особи, тобто застосування ЕЦП. Через відкриту частину сервісу платник (громадянин) має змогу:

- ознайомитися з основними новинами (нововведеннями) сервісу;

- скористатися інформацією з реєстрів, що є загальнодоступною;

- отримати інформацію про граничні строки сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності (податковий календар);

- роздрукувати бланки податкової звітності та інш.

Також платникам роз`яснили новації законодавства, які набули чинності у жовтні, листопаді поточного року та проінформували, що Верховною Радою України розглядається законопроект від 07.11.2016 №5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України», метою якого є покращення інвестиційного клімату в країні за рахунок спрощення податкової системи, підвищення прозорості та якості адміністрування податків, ліквідації поширених схем ухилення від оподаткування та усунення неузгодженостей.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ