У податковій розповіли про електронні сервіси та новації законодавства
Фахівці Золочівського відділенні Буської ОДПІ провели семінар – тренінг щодо функціонування електронних сервісів ДФС України та новацій законодавства.
В ході заходу акцентували увагу на сервісі «Електронний кабінет платника» (оновлена версія), який складається з двох функціональних частин: відкритої (загальнодоступна) та приватної (особистий кабінет). Користуватися функціоналом відкритої частини сервісу можна без ідентифікації особи, тобто без використання електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). У приватній частині сервісу платник податку отримує доступ до усієї інформації після ідентифікації особи, тобто застосування ЕЦП. Через відкриту частину сервісу платник (громадянин) має змогу:
- ознайомитися з основними новинами (нововведеннями) сервісу;
- скористатися інформацією з реєстрів, що є загальнодоступною;
- отримати інформацію про граничні строки сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності (податковий календар);
- роздрукувати бланки податкової звітності та інш.
Також платникам роз`яснили новації законодавства, які набули чинності у жовтні, листопаді поточного року та проінформували, що Верховною Радою України розглядається законопроект від 07.11.2016 №5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України», метою якого є покращення інвестиційного клімату в країні за рахунок спрощення податкової системи, підвищення прозорості та якості адміністрування податків, ліквідації поширених схем ухилення від оподаткування та усунення неузгодженостей.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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