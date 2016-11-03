Внесено зміни до програмного забезпечення ДФС для формування та подання звітності в електронному вигляді
Буська ОДПІ повідомляє, що на головній сторінці офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України в електронному сервісі «Електронна звітність» у розділі «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності»» розміщено перелік змін та доповнень станом на 03.11.2016 року до програмних забезпечень.
З повним переліком змін та доповнень можна ознайомитись на офіційному порталі Державної фіскальної служби України за посиланням: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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