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Україна та США активізують співпрацю у напрямі реформування митниці

nus.in.ua, 21 вересня 2016, 21:44
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Україна та США активізують співпрацю у напрямі реформування митниці

Голова ДФС України Роман Насіров взяв участь у зустрічі з делегацією США щодо реформування митниці.

«В ході перемовин була досягнута домовленість про підтримку реформування митниці нашими американськими партнерами. За підсумками візиту делегації вироблені рекомендації з реформування роботи митниці», - зазначив посадовець.

За його словами, ефективна робота митниці є необхідною умовою для досягнення економічного зростання у країні. Він наголосив, що представники делегації США надали технічні рекомендації щодо реформ на українській митниці. За сформованим американською стороною планом реформ найближчим часом розпочнеться модернізація митних органів ДФС.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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