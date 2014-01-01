До уваги платників податків!
22 вересня 2016 року з 11.00 год. до 12.00 год. за телефоном 4-33-79 буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальникомЗолочівського відділення Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Денисом Р.З. з актуальних питань застосування податкового законодавства.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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