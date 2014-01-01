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Незабаром розпочне роботу Центр партнерства ДФС

nus.in.ua, 14 вересня 2016, 17:56
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Незабаром розпочне роботу Центр партнерства ДФС

Важливим чинником реформфіскальної служби є курс на створення належних умов для обслуговування платників податків, поліпшення сервісів і послуг, підвищення довіри суспільства до служби. Відкриття «Центру партнерства» ДФС, яке відбудеться незабаром, стане черговим кроком у цьому напрямі. Про це заявив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

«Центр партнерства» буде універсальним місцем для обслуговування платників податків. Підприємці, які звертатимуться до Центру, зможуть отримати там необхідну консультацію стосовно роботи ДФС, а також матимуть можливість скористатися всіма сервісами фіскальної служби», - наголосив очільник відомства.

За його словами, сервіси і послуги, які надаються ДФС, тепер будуть сконцентровані в одному місці. «Досі подібних Центрів не існувало. Центр буде озброєний сучасним обладнанням, а підготовлений персонал допоможе отримати необхідні консультації з податкового та митного напрямів», - додав Роман Насіров.

Також «Центр партнерства» організує особистий прийом громадян та прийом платників при розгляді скарг чи апеляцій.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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