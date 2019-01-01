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Наталка Карпа у Золочеві
Бізнес
18-кві, 19:33
Gazeta
0
8
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в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями
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