Зміни до порядку повернення коштів з бюджету

nus.in.ua, 2 червня 2017, 18:21

Буська ОДПІ повідомляє, що 19 травня набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 06.04.2017 №415, яким затверджено зміни до порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів. Зокрема, у розділі І Порядку з’явився новий пункт 4 1, яким визначено, що у разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування ПДВ у порядку, визначеному пунктом 200 1.5 статті 200 1 Податкового кодексу України, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою про повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку. Cектор організації роботи Буської ОДПІ