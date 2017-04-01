30 квітня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Якою буде Україна, якщо Президентом стане жінка? — відбувся форум «Жінки в політиці»

nus.in.ua, 28 квітня 2017, 16:56
0
1
Роздрукувати
Якою буде Україна, якщо Президентом стане жінка? — відбувся форум «Жінки в політиці»

Що мають робити жінки в кризові періоди історії, як діяти в конфліктних ситуаціях та, які переваги вони мають в політиці? Такі питання обговорили народні депутати України Ірина Подоляк,Оксана Сироїд, Ірина Сисоєнко та Тетяна Острікова, активістка Інна Кравчук, а також члени Асамблеї Північної Ірландії під час першого форуму жінок політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» в Одесі.
На думку першого заступника голови Комітету ВР з питань культури та духовності Ірини Подоляк, в сучасному українському політикумі приймають рішення частіше чоловіки, а от реалізацією та втіленням цих рішень займаються жінки. Керівні органи також більшою мірою представлені чоловіками. Хоча це не означає, що жінки мають гіршу освіту чи професійні навички.
«Ви питаєте, що буде з Україною, якщо президентом або прем’єром стане жінка? Те ж саме, що було б, якби президентом або прем’єром був чоловік. Все залежить від людських якостей, а не гендеру. Ми маємо обрати професіонала і не зважати на стать. Важливіше, з якою метою людина йде в політику, з якою програмою та проектами», – відзначила Ірина Подоляк.
З народним депутатом погодилась і голова «Ради підприємців» Одеси, активіст одеської «Самопомочі» Інна Кравчук, яка зазначила, що жінкам в політиці набагато складніше реалізуватись, аніж сильній статі: «Нам завжди доводиться спочатку доводити, що ми не лише гарні, але й розумні. Хоча в нас може бути гідна освіта та професійний досвід», – розповіла І. Кравчук.
Під час форуму учасники дійшли висновку, що будь-які жіночі питання: від проблем до привілеїв – важливо висвітлювати частіше та доводити їх до суспільства, як це роблять в європейських країнах.

Спікери надали гостям форуму практичні навички та поради, які необхідні жінкам в політичній діяльності, а також виробили стратегію щодо активнішого залучення жінок у політику.
(Фото - samopomich.ua)
 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

У пріоритетах – довіра і праця

У пріоритетах – довіра і праця349

Виступ народного депутата України Ірини Подоляк на IV з'їзді політичної па ...

Виступ народного депутата України Ірини Подоляк на IV з'їзді політичної па ...465

Жінки

Жінки152

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.