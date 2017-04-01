Якою буде Україна, якщо Президентом стане жінка? — відбувся форум «Жінки в політиці»

nus.in.ua, 28 квітня 2017, 16:56

Що мають робити жінки в кризові періоди історії, як діяти в конфліктних ситуаціях та, які переваги вони мають в політиці? Такі питання обговорили народні депутати України Ірина Подоляк,Оксана Сироїд, Ірина Сисоєнко та Тетяна Острікова, активістка Інна Кравчук, а також члени Асамблеї Північної Ірландії під час першого форуму жінок політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» в Одесі.

На думку першого заступника голови Комітету ВР з питань культури та духовності Ірини Подоляк, в сучасному українському політикумі приймають рішення частіше чоловіки, а от реалізацією та втіленням цих рішень займаються жінки. Керівні органи також більшою мірою представлені чоловіками. Хоча це не означає, що жінки мають гіршу освіту чи професійні навички.

«Ви питаєте, що буде з Україною, якщо президентом або прем’єром стане жінка? Те ж саме, що було б, якби президентом або прем’єром був чоловік. Все залежить від людських якостей, а не гендеру. Ми маємо обрати професіонала і не зважати на стать. Важливіше, з якою метою людина йде в політику, з якою програмою та проектами», – відзначила Ірина Подоляк.

З народним депутатом погодилась і голова «Ради підприємців» Одеси, активіст одеської «Самопомочі» Інна Кравчук, яка зазначила, що жінкам в політиці набагато складніше реалізуватись, аніж сильній статі: «Нам завжди доводиться спочатку доводити, що ми не лише гарні, але й розумні. Хоча в нас може бути гідна освіта та професійний досвід», – розповіла І. Кравчук.

Під час форуму учасники дійшли висновку, що будь-які жіночі питання: від проблем до привілеїв – важливо висвітлювати частіше та доводити їх до суспільства, як це роблять в європейських країнах.



Спікери надали гостям форуму практичні навички та поради, які необхідні жінкам в політичній діяльності, а також виробили стратегію щодо активнішого залучення жінок у політику.

(Фото - samopomich.ua)

