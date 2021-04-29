Оголошення
09:57, 11 червня 2021
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ПРОДАЮТЬСЯ металевий та оцинкований лист, електродвигуни, металева бочка та інше

ПРОДАЮТЬСЯ металевий та оцинкований лист, електродвигуни, металева бочка та інше
Gazeta
Фото: НУС
ПРОДАМ: металевий лист розміром 1,25х2, 5м, товщ. 1, 5 мм; оцинкований лист 2х1 м, товщ. 0,8 мм; електродвигуни - 6 кВт, 2, 5 кВт; бочка металева 3 м куб.; ємності з нержавіючої сталі, об'ємом по 300 л; розподільник для гідросистеми тракторів, паливний насос, запчастини до трактора Т-25; борону тракторну на 20 зубів, вулики порожні; стрічковий транспортер.
Тел. 096-3907886.
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