Новини Золочівщини
13:45, 18 квітня 2022
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Серед поранених у Львові - трирічний переселенець із Харкова

Серед поранених у Львові - трирічний переселенець із Харкова
Gazeta
Фото: НУС
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що серед поранених внаслідок ракетних ударів по Львову є трирічний переселенець з Харкова.
«Під час ранкового обстрілу 11 людей отримали поранення. Серед них трирічний Мирон. Разом з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни. Але російська ракета знайшла їх у Львові. Дитині надали всю необхідну допомогу. Загрози життю немає.
Ще 3 постраждалих у важкому стані в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе, щоб їх врятувати.
7 людей загинуло. Це перші смерті мирних мешканців на території нашого міста. Наймолодшому загиблому 30 років.
Світла пам’ять…
Ми сумуємо за загиблими, але повинні мати максимальну пильність. Ворог починає звіріти. Удари по цивільних об’єктах можуть збільшуватись.
Сьогодні в Україні немає безпечних міст. Тому ще раз наголошую, прошу всіх мешканців – коли ви чуєте сирену, будь ласка, йдіть в укриття!» – написав на своїй facebook-сторінці міський голова Львова.
«Внаслідок вибухової хвилі вибухнули шибки в будівлі поруч й уламок скла відтяв пів пальця на лівій руці дитини,» – пояснила мама хлопчика.
 
[media=https://fb.watch/ctalhU-LrK/]
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