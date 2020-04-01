Дії населення під час погіршення погодних умов

Сильні вітри, шквали та смерчі – стихійне лихо, яке виникає в будь-яку пору року. Синоптики відносять їх до надзвичайних подій із помірною швидкістю поширення, тому частіше всього вдається оголосити штормове попередження.

Фактори небезпеки сильних вітрів, шквалів та смерчів:

- травмування, а інколи і загибель людей;

- руйнування інженерних споруд та систем життєзабезпечення, доріг та мостів, промислових і житлових будівель, особливо їх верхніх поверхів і дахів;

- виривання дерев та утворення завалів;

- знищення садів та посівів на полях.

Сильні вітри, як правило, супроводжуються зливами, що призводять до затоплень місцевості.



Дії при загрозі стихійного лиха та отриманні штормового попередження:

• Уважно слухайте інформацію по телевізору та радіоприймачу про обстановку (час, напрямок руху та силу вітру), рекомендації про порядок дій.

• Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та літнім людям.

• Підготуйте документи, одяг та зберіть найбільш необхідні й цінні речі, невеликий запас продуктів харчування на декілька днів, питну воду, медикаменти, кишеньковий ліхтарик, приймач на батарейках.

• Підготуйтесь до відключення електромережі, закрийте газові крани, загасіть вогонь у грубах.

• Приберіть майно з двору та балконів у будинок (підвал), обріжте сухі дерева, що можуть завдати шкоди вашому житлу, машину поставте у гараж.

• Поставте на підлогу речі, які можуть впасти і спричинити травми. Не ставте ліжко біля вікна з великими шибами.

• Щільно зачиніть вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори; віконне скло заклейте, по можливості, захистіть віконницями або щитами.

• Навчіть дітей, як діяти під час стихійного лиха. Не відправляйте їх у такі дні в дитячий садок та школу.

• Перейдіть у більш стійку капітальну будівлю, сховайтеся в підвалі або віддаленому від дерев і будинків погребі.

• Худобу укрийте в капітальному хліві, двері та ворота міцно зачиніть.

• Якщо ви у човні та отримали штормове попередження або бачите наближення поганої погоди, негайно пливіть до берега.



Дії під час стихійного лиха:

• Зберігайте спокій, уникайте паніки, при необхідності, надайте допомогу інвалідам, дітям, літнім людям.

• Зачиніть вікна та відійдіть від них подалі.

• Загасіть вогонь у грубах, вимкніть електро- та газо- постачання.

• Зберіть документи, одяг та найбільш необхідні та цінні речі, продукти харчування на декілька днів, питну воду, медикаменти, ліхтарик, приймач на батарейках.

• Перейдіть у безпечне місце. Сховайтеся у внутрішніх приміщеннях: коридорі, ванній кімнаті, коморі або та підвалі. Ввімкніть приймач, щоб отримувати інформацію.

• Не намагайтесь перейти в іншу будівлю – це небезпечно.

• Не користуйтеся ліфтами. Електромережу можуть раптово вимкнути.

• Обминайте хиткі будівлі та будинки з хитким дахом, якщо лихо застало вас на вулиці. Вони руйнуються дуже швидко. По можливості заховайтеся в підвал найближчого будинку.

• Якщо ви на відкритій місцевості, притисніться до землі на дні будь-якого заглиблення (яру, канави, кювету), захищаючи голову одягом чи гілками дерев.

• Зупиніться, якщо ви їдете автомобілем. Не ховайтеся у ньому, а виходьте і швидко ховайтеся у міцній будівлі або на дні будь-якого заглиблення.

• Уникайте різноманітних споруд підвищеного ризику, мостів, естакад, трубопроводів, ліній електромереж, водойм, потенційно небезпечних промислових об'єктів та дерев.

• Не наближайтесь до води подивитися на шторм, сильні вітри здіймають величезні хвилі на морі, які накочуються на берег. Ви можете загинути.



Дії після стихійного лиха:

• Зберігайте спокій, заспокойте дітей та тих, хто отримав психічну травму в результаті лиха, оцініть ситуацію. Допоможіть, по можливості, постраждалим, викличте медичну допомогу тим, хто її потребує.

• Переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкоджень. Перевірте зовнішнім оглядом стан мереж електро-, газо- та водопостачання. Обов'язково кип'ятіть питну воду.

• Не користуйтеся відкритим вогнем, освітленням, нагрівальними приладами, газовими плитами і не вмикайте їх до того часу, доки не будете впевнені, що немає витоку газу. Перевірте, чи не існує загрози пожежі. При необхідності сповістіть пожежну охорону. Не користуйтеся телефоном, окрім як для повідомлення про серйозну небезпеку.

• Не користуйтеся ліфтами. Електромережу можуть вимкнути.

• Не виходьте відразу на вулицю – після того, як вітер стих, через кілька хвилин шквал може повторитися.

• Будьте дуже обережні, виходячи з будинку. Остерігайтесь частин конструкцій та предметів, які нависають на будівлях; обірваних дротів від ліній електромереж; розбитого скла та інших джерел небезпеки.

• Тримайтеся подалі від будинків, стовпів електромереж, високих парканів та іншого. Не поспішайте з оглядом міста, не відвідуйте зони руйнувань, якщо там не потрібна ваша допомога.

