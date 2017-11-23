Купівля земельної ділянки: що важливо знати?

Золочівське бюро правової допомоги консультує

Перед придбанням земельної ділянки важливо перевірити не тільки її, але й продавця.

Перевірка земельної ділянки в державних реєстрах дає можливість встановити реального власника об'єкта нерухомості, категорію земель, цільове призначення земельної ділянки, її площу, майнові права третіх осіб (оренда, сервітут тощо), а також перевірити наявність або відсутність діючих обмежень у використанні земельної ділянки (охоронні зони навколо об'єктів комунікацій, інфраструктури тощо).

Щоб перевірити земельну ділянку перед купівлею, необхідно виконати усього кілька кроків:

1. З'ясуйте, чи присвоєно земельній ділянці кадастровий номер. Дізнатися цю інформацію можна у власника землі, або ж самостійно. А за допомогою Публічної кадастрової карти також можна з'ясувати тип власності земельної ділянки, її цільове призначення і площу.

Важливо! Без наявності кадастрового номеру сьогодні неможливо провести жодну юридичну дію щодо земельної ділянки! Тож власникам ділянок, яким досі не присвоєно кадастровий номер, варто звернутися до найближчого розробника документації із землеустрою.

2. З'ясуйте інформацію про право власності та речові права на земельну ділянку на вебпорталі Держгеокадастру.

Зі сформованої довідки можна дізнатися, зокрема, про:

– нормативну грошову оцінку ділянки;

– зареєстроване обмеження у використанні ділянки;

– суб'єктів права власності на земельну ділянку.

Зверніть увагу, що відомості про власника ділянки є довідковими, вся актуальна інформація міститься у Державному реєстрі прав.

3. Отримайте інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Така довідка дозволить з'ясувати:

– хто є власником земельної ділянки;

– коли ділянка була придбана у власність і на яких підставах;

– чи зареєстровані будь-які права на нерухоме майно, крім права власності (право оренди, сервітут, емфітевзис, суперфіцій);

– чи є у відношенні до земельної ділянки будь-які обтяження: арешт, заборона відчуження, іпотека.

Слід врахувати, що у Державному реєстрі прав наразі відсутня частина інформації про права на земельні ділянки, які виникли до 2013 року. Тож, якщо ваші майнові права на нерухомість були набуті до вказаного періоду і відповідні відомості досі не внесені до ДРП – подбайте про їх «оцифрування».