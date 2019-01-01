Золочівський відділ Пенсійного фонду працюватиме за новою адресою

nus.in.ua, 15 січня 2019, 16:56

Золочівський відділ обслуговування громадян

(сервісний центр) головного управління

Пенсійного фонду України у Львівській області

повідомляє



Золочівський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області з 18 січня 2019 року свою роботу та прийом громадян буде проводити за новою адресою:



м. Золочів, вул. Героїв Небесної Сотні, 7, І поверх

(приміщення Золочівської філії центру зайнятості).









Золочівський відділ обслуговування

громадян (сервісний центр) головного

управління Пенсійного фонду України

у Львівській області





