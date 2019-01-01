Золочівський відділ Пенсійного фонду працюватиме за новою адресою
Золочівський відділ
обслуговування громадян
(сервісний центр) головного управління
Пенсійного фонду України у Львівській області
повідомляє
Золочівський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області з 18 січня 2019 року свою роботу та прийом громадян буде проводити за новою адресою:
м. Золочів, вул. Героїв Небесної Сотні, 7, І поверх
(приміщення Золочівської філії центру зайнятості).
Золочівський відділ обслуговування
громадян (сервісний центр) головного
управління Пенсійного фонду України
у Львівській області
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