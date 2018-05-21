У Золочеві працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги по боротьбі з домашнім насиллям

nus.in.ua, 30 листопада 2018, 13:49

Щорічна акція «16 днів проти насильства» (25 листопада — 10 грудня) ініційована Першим всесвітнім інститутом жіночого лідерства 1991 року. Власне тоді визначився зв’язок між насильством стосовно жінок та правами людей. Дати початку та завершення кампанії вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини.

Унікальній моделі роботи із постраждалими від домашнього насильства в Україні уже три роки – саме у 2015 році з'явилися перші 26 спеціалізованих служб підтримки, які надають соціальну та психологічну допомогу у східних областях країни. У 2018 році функціонування розширилося ще на 10 областей. А потім п'ять таких бригад відкрилось у Львові та області. Майже рік тому у Золочівському районі розпочала свою роботу мобільна бригада соціально-психологічної допомоги по боротьбі з домашнім насиллям. Про діяльність мобільної бригади у Золочеві розпитуємо її керівника Ольгу ЛЕГОЦЬКУ:

– Цей проект створювався за програмою Фонду ООН у галузі народонаселення у партнерстві з «Українською фундацією громадського здоров‘я» та Золочівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Основне завдання – комплексний підхід до вирішення проблем жінок та дівчат в Україні. Створюючи родину, кожна жінка розраховує на підтримку з боку чоловіка, а згодом виявляється, що він став головною небезпекою. Таким чином йдеться про те, що мобільні бригади стають елементом державної системи реагування на домашнє насильство. Тобто, наше завдання – створити «план безпеки», стати першою точкою доступу до всіх інших сервісів, які потрібні постраждалим.

– Ольго, як часто жінки звертаються до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги по боротьбі з домашнім насиллям з проблемою насилля у сім'ї?

– За рік нашої роботи можемо підсумувати: у більшості випадків жінки бояться і не готові йти на співпрацю. Це проблема, яку ми намагаємось вирішити. Ми роз'яснюємо як правильно діяти, щоб себе захистити. У такому випадку мобільна бригада залишає інформаційні листки, де зазначені контактні телефони та адреса, за якими можна звернутися, а також перелік послуг, що надаються нашими фахівцями. Це ефективно, адже за досвідом співробітників, часто контакт з жінкою відбувається не з першої спроби, а після повторного звернення. Багатьом потрібен час, щоб зважитися на рішучий крок, тому мобільна бригада продовжує працювати.

Домашнє насильство – це злочин особливої категорії, потребує особливих підходів. 85% фактів домашнього насильства відбувається між інтимними партнерами. Стаждають: 83% – жінки, 11% – чоловіки, 6% – діти. Дослідження показують, що лише 10% випадків звернулись за допомогою, а інші 60% залишаються в тіні.

– З ким ви співпрацюєте?

– Основними нашими партнерами є Золочівський центр для сім‘ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей, сектор ювенальної превенції Золочівського відділу поліції та бюро правової допомоги.

– Скільки фахівців працює у бригаді?

– У бригаді нас троє: два психологи та соціальний фахівець, а також є водій. Тому ми можемо надавати допомогу на місцях, виїжджаючи у найвіддаленіші точки Золочівського району.

– Чи можете назвати конкретні, результативні випадки у вашій роботі?

– Оскільки уся інформація конфіденційна, а звітність наша кодована (тобто жодних імен та прізвищ), було б не коректно у відношенні до клієнта розповідати про якісь випадки. Можу сказати, що результат є. Він невеликий, адже це перші кроки, а вони завжди найважчі.

Наша мобільна бригада зробила близько ста виїздів по Золочівському району. Неодноразово відвідали кожну сільську раду. 300 постраждалих уже отримали психо-соціальну допомогу з боку мобільної бригади.

– Майже 17 років у нас був Закон «Про попередження насильства в сім’ї», який передбачав заходи та повноваження органів державної влади у запобіганні та реагуванні на факти застосування фізичної сили в родинах. Не так давно прийняли Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Що змінилось?

– Так, завдяки Закону посилилось покарання для кривдників. Раніше його могли затримати на три години, тепер же йому загрожуватиме від 150 годин громадських робіт до двох років в'язниці. Однією з головних змін стало те, що домашнім насильством вважають не тільки побої, а й психологічний тиск, примус до інтиму або обмеження у фінансах та елементарних потребах. Ухвалення такого закону – це безумовно позитив, але є ще над чим працювати. Цей закон почне діяти 11 січня 2019 року.

Тішить те, що Україна виходить на новий етап боротьба з домашнім насиллям в родинах.

– Як зв'язатись із вашими фахівцями?

– Отримати психологічну допомогу, можна за телефонами 063-9687010, 066-3065957 у Золочеві та Золочівському районі. Дзвінки приймаються понеділок-п'ятниця з 8 год. до 21 год.

Розмовляла

Ірина ДОМАРЕЦЬКА