Проблема кожної людини і людства загалом

nus.in.ua, 15 грудня 2017, 15:33

1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.Цей день став одним із найбільш визначних Міжнародних днів здоров’я і дає можливість підвищити рівень обізнаності про це захворювання та його профілактику.

1 грудня 2017 року ліцеїсти Золочівського економічного ліцею та вчитель хімії і біології Ірина Бірулін долучилися до участі в акції, приуроченій Всесвітньому дню боротьби із СНІДом, профілактики захворювання та формування адекватної поведінки у ставленні до хворих. У рамках заходу проведено флешмоб (роздача символічних червоних стрічок «ВІЛ/СНІД – це стосується кожного»), метою якого було привернути увагу учнів та населення міста до проблеми ВІЛ/СНІДу, сприяти порозумінню з ВІЛ-позитивними людьми, надати інформацію про елементарні правила безпеки та шляхи запобігання ВІЛ-інфекції; розвивати вміння приймати самостійні рішення у різних життєвих ситуаціях, наголосити, що СНІД – це проблема кожної людини зокрема і всього людства загалом.

Під час заходу ліцеїсти брали активну участь в обговоренні на різних етапах бесіди, розглядали різноманітні ситуації щодо ризику зараження віл-інфекцією, дізналися про історію, ознаки, статистику хвороби; аналізували різницю між ВІЛ та СНІД; висловлювали свої поради, як уберегти себе від зараження ВІЛ.Підсумувавши захід, учитель відзначила: хоч би як була винна у своїй біді хвора людина, ми не маємо права її засуджувати, якщо справді хочемо допомогти. Доля цих людей трагічна. До того ж наше суспільство ставиться до них украй зневажливо і насторожено.

Тому поінформованість кожного про шляхи зараження ВІЛ, пропаганда здорового способу життя є запорукою подолання цього захворювання.

В ім’я щасливого життя майбутніх поколінь необхідно ще раз нагадати всім про те зло, яке несе безвідповідальна поведінка. Потрібно перетворити знання про шляхи інфікування ВІЛ на усвідомлені дії щодо його попередження.

Без особистого внеску кожного з нас неможливо ефективно протистояти поширенню цієї страшної хвороби. А цей особистий внесок полягає у прихильності здорового способу життя, збереженні вірності своєму статевому партнеру, відмові від уживання наркотиків, милосерді і співчутті до тих, хто вже хворий. Тих, хто може, щороку 1 грудня, у День всесвітньої боротьби зі СНІДом, особливо голосно закликають допомогти хворим. Від решти чекають розуміння, сміливості, терпимості, співчуття і молитви.







Ірина Бірулін,

учитель хімії та біології

Золочівського економічного ліцею

