8 лютого
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Я МАЮ ПРАВО

nus.in.ua, 8 лютого 2018, 14:38
1
115
Роздрукувати
Я МАЮ ПРАВО

Я МАЮ ПРАВО

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

3 якої дати юридичній особі необхідно сплачувати земельний податок у разі п ...

3 якої дати юридичній особі необхідно сплачувати земельний податок у разі п ...114

Чи має право на податкову соціальну пільгу працівник, який працює неповний ...

Чи має право на податкову соціальну пільгу працівник, який працює неповний ...138

НАТО залишає двері відкритими для членства України

НАТО залишає двері відкритими для членства України306

1 Коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар.
LiannaVep — 13 листопада 2017 20:37
Народ на ютубе нашла способ как играть в современные игры без скачивания и установки на компьютер через сервис Playkey, а так же нашла Генератор промокодов для сервиса Playkey ТУТ видео. А сам Генератор промокодов ТУТ. Кто тестил сервис и Генератор отпишитесь стоит ли заморочки :):):):)
Відповісти Цитувати         

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.