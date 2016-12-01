Пам'ятні медалі ще й солодкі призи
Як розповів завуч Золочівської ДЮСШ Євген Завальнюк, 20 грудня у Львові відбувся легкоатлетичний турнір, присвячений Дню Святого Миколая. У змаганнях взяли участь команди спортивних шкіл міст Львова, Дрогобича, Бродів, Сокаля, Червонограда, Золочева. Вдалим був виступ юних легкоатлетів нашої спортивної школи. Ірина Гаврилів в бігу на дистанції 300 м зайняла 2 місце, Миколишин Олександра – 300 м – 5 місце. Їх нагородили пам‘ятними медалями, грамотами та солодкими призами. Готувала команду до змагань тренер-викладач відділення легкої атлетики Золочівської ДЮСШ Юлія Вархоляк.
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