Пам'ятні медалі ще й солодкі призи

nus.in.ua, 30 грудня 2016, 13:52

Як розповів завуч Золочівської ДЮСШ Євген Завальнюк, 20 грудня у Львові відбувся легкоатлетичний турнір, присвячений Дню Святого Миколая. У змаганнях взяли участь команди спортивних шкіл міст Львова, Дрогобича, Бродів, Сокаля, Червонограда, Золочева. Вдалим був виступ юних легкоатлетів нашої спортивної школи. Ірина Гаврилів в бігу на дистанції 300 м зайняла 2 місце, Миколишин Олександра – 300 м – 5 місце. Їх нагородили пам‘ятними медалями, грамотами та солодкими призами. Готувала команду до змагань тренер-викладач відділення легкої атлетики Золочівської ДЮСШ Юлія Вархоляк.



Підготувала Ірина ДОМАРЕЦЬКА

