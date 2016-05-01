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Картини як силуети історії

nus.in.ua, 9 грудня 2016, 11:39
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Картини як силуети історії

Картини талановитої художниці Оксани Кирилової не можуть не схвилювати. Серед них важко навіть вибрати ту, що сподобалася найбільше. Вони водночас теплі і барвисті, і дуже-дуже енергетичні. Її творчість приваблює не лише поціновувачів мистецтва – вони зрозумілі кожній людині, а її бачення життя через мистецьку призму дозволяють по-іншому подивитися на навколишній світ. Свою любов до мистецтва передає учням. А бажання зробити так, щоб у людей було більше духовності, менше цієї повсякденності, виливаються не лише у картинах, а й у цілі мистецькі проекти, якими золочів‘яни милуються на вулицях нашого міста.  А нещодавно з-під пензля талановитої художниці з‘явилась у світ картина з зображенням костелу Успіння Пресвятої Діви Марії.
Оксана КИРИЛОВА, художниця:
– Я дуже люблю Золочів. Це  моє рідне місто. Тут, здається, ідеш звичайною вулицею, а насправді – робиш кроки свободи. Твій зір жадібно ловить справжнє мистецтво життя. Тут я  відчуваю запах давнини і теплий легіт майбутнього… Захоплена тими змінами, які відбулись в останні роки у нашому місті, ловлю себе на тому, що прагну змалювати кожну деталь… І оновлений бульвар Сковороди надихнув на створення цієї картини. І надихнув не лише мене, а й мою ученицю Софію Петелицьку. Ці дві картини ми передали до Золочівської міської ради. Дуже приємно, що одна з них ляже в основу новорічної листівки.
Для мене ж ці картини це своєрідні силуети історії, які назавжди залишаться у відблиску першої вечірньої зорі над костелом Успіння Пресвятої Діви Марії.

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