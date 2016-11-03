Про право громадян для звірки даних щодо плати за землю

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ПДФО: з початку 2026 року платники Львівщини перерахували до зведеного бюджету понад 15 млрд гривень

Земельний податок: пільги для фізичних осіб



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Податкова знижка без зайвих клопотів: нові можливості в Дії

Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету

У Золочівькій ДПІ відбулась зустріч щодо сплати майнових податків

Нецільова благодійна допомога у 2026 році: яку суму можна отримати без сплати податків?

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Національна стратегія доходів до 2030 року: курс на сучасну та ефективну податкову систему

Золочівська ДПІ