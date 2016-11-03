ОДПІ
Про право громадян для звірки даних щодо плати за землю
Про право громадян для звірки даних щодо плати за землю
Золочівська ДПІ нагадує, що плата за землю є обов’язковим платежем. При цьому, нарахування податку для громадян здійснюють контролюючі органи самостійно. Податкові повідомлення–рішення (ППР) надсилаються щороку до 1 липня, сплата податку - протягом 60 днів з дня вручення ППР (ст. 287 ПКУ).
Згідно з п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу платники плати за землю мають право письмово або в електронній формі засобами електронного зв’язку звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження земельних ділянок, для проведення звірки даних щодо:
- розміру площ та кількості земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;
- права на користування пільгою зі сплати податку;
- розміру ставки земельного податку;
- нарахованої суми плати за землю.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган, до якого звернувся платник плати за землю, проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Також фізичні особи з використанням кваліфікованого електронного підпису мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з плати за землю, в меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.
Нотаріуси переходять на електронні повідомлення про оренду нерухомості
Кабінет Міністрів України оновив процедуру інформування податкових органів про нотаріальне посвідчення договорів оренди об’єктів нерухомості. Відтепер нотаріуси подаватимуть відповідні повідомлення виключно в електронному форматі, що спростить обробку даних і пришвидшить їх надходження до інформаційних систем ДПС.
Електронне подання повідомлень відбуватиметься із використанням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису нотаріуса.
Форма повідомлення також зазнала змін. Зокрема, її доповнено обов’язковим реквізитом – реєстраційним номером облікової картки платника податків – нотаріуса. Крім того, документ містить окремі розділи з відомостями про нотаріуса, орендодавця, орендаря та об’єкт нерухомості.
Таким чином, процес взаємодії між нотаріусами та контролюючими органами переводиться в більш автоматизований формат.
Впроваджені зміни сприятимуть більш ефективному адмініструванню податку на доходи фізичних осіб із доходів, отриманих від здавання нерухомого майна в оренду, завдяки своєчасному отриманню інформації про укладені договори.
Довідково:
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2026 р. № 698 «Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості»
ПДФО: з початку 2026 року платники Львівщини перерахували до зведеного бюджету понад 15 млрд гривень
Упродовж січня – травня 2026 року податку на доходи фізичних осіб у січні-травні 2026 року надійшло до державного бюджету 4 130,1 млн гривень. Порівняно з січнем-травнем 2025 року надходження збільшились на 19,4% або на 671,9 млн гривень.
Упродовж травня 2026 року надійшло 897,7 млн грн, що на 19,6% або на 147,2 млн грн більше порівняно з травнем 2025 року. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.
За цей період надходження з податку на доходи фізичних осіб до місцевих скарбниць Львівщини становили 10 948,3 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року вони збільшилися на понад 26 % або на 2 268,4 млн гривень.
Зокрема, у травні цього року надходження ПДФО до місцевих бюджетів становили 2 401,7 млн гривень, що на 499,8 млн грн або на 26,3% більше, ніж у травні 2025 року.
Земельний податок: пільги для фізичних осіб
Статтею 281 Податкового кодексу України наведено пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.
Зокрема, від сплати земельного податку звільняються:
особи з інвалідністю першої і другої групи;
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
пенсіонери (за віком);
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;
для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.
Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
Змінили особисті дані? Проінформуйте про це податкову
Золочівська ДПІ нагадує громадянам про необхідність внесення змін до облікової картки фізичної особи – платника податків у разі змін в особистих даних, наприклад зміні прізвища, місця проживання тощо. Про такі зміни необхідно повідомити протягом місяця з дня їх виникнення шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою № 5ДР. При цьому алгоритм внесення змін буде наступним: 1. Необхідно подати заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою №5ДР(далі – Заява за ф. № 5ДР) (додаток 12 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822) та документ, що посвідчує особу (після пред’явлення повертається):
– до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання);
– у разі зміни місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання або до будь-якого контролюючого органу.
Для заповнення Заяви за ф. № 5ДР використовуються дані паспорта та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.
Для підтвердження інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особа подає один з таких документів та їх копії:
- витяг з реєстру територіальної громади;
- паспорт, виготовлений у формі книжечки;
- тимчасове посвідчення громадянина України;
- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
2. Внесення змін до облікових даних платника податків та виготовлення реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється протягом трьох робочих днів з наступного дня після дня подання фізичною особою Заяви за ф. № 5ДР.
3. Картка платника податків, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків видається за умови пред’явлення контролюючому органу паспорта.
Податкова знижка без зайвих клопотів: нові можливості в Дії
Отримати податкові послуги стало ще простіше. Відтепер подати річну декларацію про майновий стан і доходи, а також оформити податкову знижку можна через портал Дія. Новий сервіс, створений Державною податковою службою України спільно з Міністерством цифрової трансформації, допомагає зробити взаємодію з державою більш зручною, доступною та зрозумілою для кожного.
Однією з головних переваг є автоматичне заповнення даних на основі інформації, яка вже є в розпорядженні ДПС. Це дозволяє заощадити час, уникнути зайвих дій та зменшити ризик помилок під час оформлення декларації.
Через Дію можна не лише задекларувати доходи, а й подати документи для отримання податкової знижки. Таке право зберігається до кінця року. Податкова знижка передбачена, зокрема, для витрат на освіту, сплату відсотків за іпотечним кредитом, страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення та благодійну допомогу.
Для отримання послуги достатньо авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису, перевірити автоматично сформовані дані, додати підтвердні документи, зазначити банківський рахунок для повернення коштів і надіслати підписану декларацію онлайн.
Розширення цифрових сервісів — це ще один крок до безбар’єрного середовища, де важливі державні послуги стають ближчими, доступнішими та комфортнішими для людей незалежно від місця проживання чи життєвих обставин.
Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету
Золочівська ДПІ нагадує, що Порядок повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів (далі - Порядок) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 №787 (зі змінами).
Даним Порядком визначено, що надміру зараховані кошти - це сума коштів, що становить позитивну різницю між сумою фактично сплачених коштів та сумою коштів, яку повинен сплатити до відповідного бюджету платник платежів (зборів), що визначені відповідним законодавством, для повного виконання покладеного на нього грошового зобов’язання.
Помилково зараховані кошти - кошти, що сплачені платником за видом доходів, який не відповідає суті платежу (збору), та/або до невідповідного бюджету.
У разі помилкової або надмірної сплати платник має право на повернення таких коштів або перерахування їх на інший бюджетний рахунок.
Підставою для повернення є заява платника та наявність відповідної переплати в інтегрованій картці платника.
Сервіс «Електронний кабінет» забезпечує можливість створення платниками Заяви про повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов’язань та пенi і подання її до контролюючих органів. Вхід до електронного сервісу «Електронний кабінет» здійснюється за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua.
Нагадуємо, що повернення помилково та/або надміру сплачених коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за умови відсутності у платника податкового боргу.
У Золочівькій ДПІ відбулась зустріч щодо сплати майнових податків
В Золочівскій ДПІ ГУ ДПС у Львівській області відбулась зустріч начальника інспекції Романа Дениса з платниками щодо сплати майнових податків та функціонування податкових сервісів.
В ході спілкування висвітлювались питання нарахування земельного податку, податку на нерухоме майно та погашення податкового боргу. Зазначено, що для фізичних осіб суми грошових зобов'язань з майнових податків визначає контролюючий орган. Податок на нерухомість обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, плата за землю – на підставі даних державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Податкові повідомлення-рішення (ППР) про сплату сум податку разом з детальним розрахунком та відповідні платіжні реквізити, надсилаються платнику до 1 липня. Податкове зобов'язання необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення ППР. Пільги за землю для окремих категорій громадян визначені статтею 281 Податкового кодексу України, для плати за нерухомість – статтею 266 Кодексу.
Роман Денис наголосив, що громадяни мають право ініціювати звірку даних щодо об’єктів оподаткування, зокрема площі земельних ділянок, їх кількості, застосованих пільг, ставок податку та сум нарахувань. Звернення для проведення звірки можна подати у паперовій формі або в електронному вигляді через приватну частину Електронного кабінету платника, скориставшись сервісом «Листування з ДПС». Подати звернення можна за місцем реєстрації платника або за місцем розташування будь-якої із земельних ділянок.
У разі виявлення розбіжностей у даних або зміни ставок податку контролюючий орган здійснює перерахунок протягом десяти робочих днів. За результатами платнику надсилається нове ППР, а попереднє вважається скасованим.
Щоб перейти на електронне листування, достатньо увійти до приватної частини Електронного кабінету, пройти електронну ідентифікацію (за допомогою КЕП, Дія.Підпис, BankID чи MobileID), обрати в налаштуваннях опцію отримання документів, вказати електронну адресу, підписати заяву КЕП і надіслати її.
Також посадовець нагадав, що інформацію про нараховані податкові зобов’язання громадяни можуть переглядати в Е- кабінеті розділі для фізичних осіб або в мобільному застосунку «Моя податкова». Використання електронних сервісів ДПС України забезпечує зручність отримання послуг, економію часу та реалізацію принципів безбар’єрності, зокрема для маломобільних груп населення.
На завершення зустрічі присутні отримали відповіді на задані запитання.
Нецільова благодійна допомога у 2026 році: яку суму можна отримати без сплати податків?
У 2026 році громадяни можуть отримати нецільову благодійну допомогу без оподаткування в межах встановленого законодавством ліміту.
Відповідно до підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 Податкового кодексу України, до оподатковуваного доходу фізичної особи не включається сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, яка надається резидентами — юридичними або фізичними особами протягом звітного податкового року. Таке звільнення від оподаткування застосовується за умови, що загальна сума допомоги не перевищує граничний розмір доходу, визначений абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ.
Максимальна сума нецільової благодійної допомоги, яка не підлягає оподаткуванню у 2026 році, становить 4 660 грн. Водночас зазначені норми не поширюються на виплати профспілок своїм членам. Порядок їх звільнення від оподаткування визначено підпунктом 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.
Якщо сума отриманої нецільової благодійної допомоги перевищує 4 660 грн, сума перевищення включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується на загальних підставах:
податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) - 18 %;
військовим збором - 5 %.
Тож отримувачам благодійної допомоги варто враховувати встановлений ліміт, аби правильно визначити свої податкові зобов’язання та уникнути непорозумінь під час декларування доходів.
Ви запитували - ми відповідаємо
В Золочівській ДПІ відбулись сеанси телефонного зв’язку з актуальних питань сплати майнових податків та використання електронних сервісів ДПС, за участі начальника інспекції Романа Дениса.
Додзвонювачі цікавилися порядком нарахування, пільгами, сплатою податку на нерухомість та плати за землю. У ході спілкування поінформовано, що найзручнішим способом отримання інформації про нараховані податкові зобов’язання, наявність чи відсутність податкового боргу, а також перегляду податкових повідомлень-рішень є використання електронних сервісів ДПС - Електронного кабінету платника та мобільного застосунку «Моя податкова». Ці сервіси дають змогу в режимі онлайн перевірити стан розрахунків із бюджетом, сплатити податки, подати заяви та звернення, а також отримати необхідні довідки. Для доступу достатньо скористатися кваліфікованим електронним підписом або Дія.Підписом.
Платники також порушували питання щодо подання заяв для отримання пільг щодо оновлення реєстраційних даних, зокрема, заяву за формою № 5ДР про внесення змін до персональних даних, можна подати дистанційно через Електронний кабінет платника. Вчасне оновлення інформації забезпечує коректність нарахування податків і своєчасне отримання податкових повідомлень, що допомагає уникнути податкового боргу, штрафних санкцій і пені.
Також зазначено, що в Золочівській ДПІ функціонує консультаційний пункт Офісу податкових консультантів ГУ ДПС у Львівській області. Платники можуть отримати фахові консультації як безпосередньо у приміщенні інспекції, так і дистанційно - через відеозв’язок. Це сучасний формат взаємодії, який забезпечує безбар’єрність, оперативність та комфорт у спілкуванні з податковою службою.
Національна стратегія доходів до 2030 року: курс на сучасну та ефективну податкову систему
Національна стратегія доходів до 2030 року (НСД) окреслює основні вектори модернізації податкової системи України з урахуванням європейського вектору розвитку, актуальних економічних викликів і потреб бізнес-середовища. Цей документ є дороговказом для послідовного оновлення підходів до адміністрування податків та підвищення ефективності роботи податкових органів.
Одним із ключових напрямів є цифровізація. Податкова служба активно розширює спектр електронних сервісів і вдосконалює онлайн-комунікацію з платниками. Це сприяє скороченню часу на виконання податкових процедур, оптимізує витрати бізнесу та робить взаємодію з державою більш комфортною.
Суттєвих змін зазнає і система податкового контролю. Впровадження ризик-орієнтованого підходу дозволяє більш точно визначати потенційні порушення та зосереджувати увагу на ділянках із підвищеними ризиками. Такий підхід мінімізує зайве втручання у діяльність сумлінних платників та підвищує ефективність перевірок.
Важливим елементом реформування є також розвиток комплаєнс-підходу. Його суть полягає у підтримці добросовісного бізнесу та заохоченні добровільного виконання податкових зобов’язань. Для цього активно застосовуються сучасні аналітичні інструменти та автоматизовані системи обробки даних, що забезпечує більш точні, швидкі й обґрунтовані рішення.
Реалізація НСД має комплексний позитивний вплив: спрощується ведення бізнесу, знижується адміністративний тиск, зростає рівень довіри до податкових органів. У підсумку ці зміни сприяють гармонізації української податкової системи з європейськими стандартами та створюють передумови для сталого економічного розвитку держави. Більше інформації - за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/.
Золочівська ДПІ
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