Зареєстровано накази, якими встановлено Порядок реєстрації та застосування програмних РРО, а також форму і зміст розрахункових документів

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що з метою реалізації вимог закону України від 20.09. 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг», Міністерством фінансів України спільно з ДПС розроблено накази Міністерства фінансів України, якими, зокрема, регулюються питання реєстрації та застосування програмних РРО, запровадження електронного розрахункового документу (чеку).

Міністерством юстиції зареєстровано наказ Мінфіну від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547», яким, зокрема, встановлено:

Порядок реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій;

Порядок визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи ПРРО в режимі офлайн.

Також зареєстровано наказ Мінфіну від 18.06.2020 № 306 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13» згідно з яким:

удосконалено форму і зміст розрахункових документів, що формуються реєстраторами розрахункових операцій/програмними реєстраторами розрахункових операцій;

встановлено нову форму розрахункового документа для операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів.

Із текстом зазначених наказів можливо ознайомитись за посиланням: https://www.mof.gov.ua/uk/ppo.

Розміщено форми електронних документів, які мають застосовуватись суб’єктами господарювання – користувачами програмних РРО

У банері «Програмні РРО» на вебпорталі ДПС у вкладці «Форми ПРРО» розміщено форми електронних документів для програмних реєстраторів розрахункових операцій, які застосовуються користувачами для реєстрації/перереєстрації/скасування реєстрації ПРРО, а також під час застосування ПРРО.

Пропонуємо ознайомитись з цими формами усім зацікавленим суб’єктам господарювання – користувачам програмних РРО та розробникам комерційних програмних РРО.

Банер «Програмні РРО» (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/) також містить актуальну інформацію, пов’язану із запровадженням програмних РРО відповідно до вимог Закону України від 20. 09.2019 № 128 щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (набуває чинності з 01.08.2020).

Державна податкова служба України надає для тестування фіскальний додаток «пРРОсто»

За матеріалами пресслужби ДПС України, поряд з тестуванням безкоштовного програмного рішення «Програмний реєстратор розрахункових операцій (тестова версія)», яке розпочате з 15.07.2020, пропонується для тестування безкоштовне програмне рішення «Фіскальний додаток пРРОсто (тестова версія)», що розміщено за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/fiskalniy-dodatok-prrosto--testova-versiya-/.

Це програмне рішення може використовуватись для реєстрації розрахункових операцій. Його засобами можливо сформувати розрахунковий документ, фіскальний звітний чек та направити для фіскалізації на фіскальний сервер.

Програмне рішення може бути встановлене на будь-якому пристрої, що підтримує операційну систему Android, може використовуватись у період відсутності зв’язку з фіскальним сервером (режим офлайн).

Зареєструвати ПРРО можна, використовуючи програмне забезпечення Електронного кабінету, або будь-яке інше програмне забезпечення, наявне у суб’єкта господарювання, подавши заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій (форма J/F 1316602), що розміщена за посиланнями:

ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/j1316602.arj

ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/f1316602.arj

Тестування програмних рішень «Програмний реєстратор розрахункових операцій (тестова версія)» та «Фіскальний додаток пРРОсто (тестова версія)» триватиме до 31.07.2020.

У разі наявності зауважень/пропозицій щодо їх функціоналу просимо надсилати на адресу: prro@tax.gov.ua.

У разі виникнення технічних, методологічних запитань необхідно звертатись за телефоном: 0 800 501 007.

Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області