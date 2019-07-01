Ви запитували – ми відповідаємо

nus.in.ua, 27 тра 2019, 16:29

В Золочівській ДПІ Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо порядку вирахування та сплати акцизного податку. На запитання платників відповідав начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Богдан Пилип`як.



Чи потрібно падавати декларацію акцизного податку, якщо платник не здійснює діяльності?



Підпунктом 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України встановлено, що платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.



При цьому платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (п. 49.2 ст. 49 ПКУ).



Також платники, визначені п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 ПКУ, а також платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді (п. 49.2 прим. 1 ст. 49 ПКУ).



Як визначається платником акцизного податку база оподаткування у разі повернення покупцем підакцизних товарів?



Базою оподаткування акцизним податком для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну є вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) таких підакцизних товарів, що реалізовані платником роздрібної торгівлі.



У разі повернення громадянами та іншими кінцевими споживачами пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, які реалізовані платником роздрібної торгівлі база оподаткування акцизним податком зменшується на вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації СГД роздрібної торгівлі підакцизних товарів) повернутих товарів, якщо вартість таких товарів включалась до такої бази оподаткування акцизним податком.



При цьому, дата проведення розрахункової операції з видачі готівкових коштів за повернутий покупцем товар або оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк такого покупця відповідає податковому періоду, коли відбувається таке зменшення бази оподаткування акцизним податком.



Що вважається реалізацією пального та що є акцизним складом з 01.07.2019 року?



Відповідно до п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 23 листопада 2018 року №2628-VIII, з 01.07.2019 визначено, що реалізація пального для цілей розд. VI ПКУ – будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу/акцизного складу пересувного:

до акцизного складу;

до акцизного складу пересувного;

для власного споживання чи промислової переробки;

будь-яким іншим особам.



Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України:



у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;



при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу.



Відповідно до п.п 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 ПКУ з 01.07.2019 акцизний склад – це:



а) спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі – приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;



б) приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.



Не є акцизним складом:



а) приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії;



б) приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб’єкт господарювання (крім платника єдиного податку четвертої групи) – власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливо роздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;



в) приміщення або територія незалежно від загальної місткості розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального, власником або користувачем яких є суб’єкт господарювання – платник єдиного податку четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;



г) паливний бак як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої.



Законом України від 23.11.2018 №2628-VII передбачено внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", згідно з якими з 01 липня 2019 запроваджується ліцензування діяльності усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним.



Cектор організаційного забезпечення