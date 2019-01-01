Підтвердити пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб можна до 1 травня

       Буське управління ГУ ДФС у Львівській області  звертає увагу громадян – власників землі та землекористувачів, що відповідно до Податкового кодексу України фіскальними органами щорічно до 1 травня проводиться облік  платників  земельного податку.  ПКУ визначено перелік категорій громадян, які звільняються від земельного податку, а саме:
 
 - інваліди І і ІІ групи;
 
 - фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
 
 - пенсіонери (за віком);
 
 - ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 
 - фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
          Звільнення від сплати податку відповідної категорій фізичних осіб поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
 
 - для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
 
 - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;
 
 - для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
 
 - для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
 
 - для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.
 
        Якщо громадянин, який  належить до пільгової категорії, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, йому необхідно  до 1 травня поточного року подати письмову заяву у довільній формі до податкової інспекції за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги.
      Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.
 
        Якщо до 1 травня поточного року така фізична особа не подала до контролюючого органу заяву про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги, то у поточному році оподатковуються всі земельні ділянки, які є у її власності, крім земельної ділянки, на яку подано заяву у попередніх роках.
        Для отримання консультації щодо сплати  земельного податку та застосування пільги громадяни можуть звертатися до ЦОПів територіальних підрозділів Головного управління ДФС  у Львівській області.
 
                                                                                 Cектор організаційного забезпечення
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