Підтвердити пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб можна до 1 травня

Буське управління ГУ ДФС у Львівській області звертає увагу громадян – власників землі та землекористувачів, що відповідно до Податкового кодексу України фіскальними органами щорічно до 1 травня проводиться облік платників земельного податку. ПКУ визначено перелік категорій громадян, які звільняються від земельного податку, а саме:



- інваліди І і ІІ групи;



- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;



- пенсіонери (за віком);



- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;



- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.



Звільнення від сплати податку відповідної категорій фізичних осіб поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:



- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;



- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;



- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;



- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;



- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.



Якщо громадянин, який належить до пільгової категорії, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, йому необхідно до 1 травня поточного року подати письмову заяву у довільній формі до податкової інспекції за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.



Якщо до 1 травня поточного року така фізична особа не подала до контролюючого органу заяву про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги, то у поточному році оподатковуються всі земельні ділянки, які є у її власності, крім земельної ділянки, на яку подано заяву у попередніх роках.

Для отримання консультації щодо сплати земельного податку та застосування пільги громадяни можуть звертатися до ЦОПів територіальних підрозділів Головного управління ДФС у Львівській області.



Cектор організаційного забезпечення