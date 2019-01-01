Підтвердити пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб можна до 1 травня

Буське управління ГУ ДФС у Львівській області звертає увагу громадян – власників землі та землекористувачів, що відповідно до Податкового кодексу України фіскальними органами щорічно до 1 травня проводиться облік платників земельного податку. ПКУ визначено перелік категорій громадян, які звільняються від земельного податку, а саме:
- інваліди І і ІІ групи;
- фізичні особи, які виховують
трьох і більше дітей віком до 18 років;
- пенсіонери (за віком);
- ветерани війни та особи, на
яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
- фізичні особи, визнані законом
особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Звільнення від сплати податку відповідної
категорій фізичних осіб поширюється на земельні ділянки за кожним видом
використання у межах граничних норм:
- для ведення особистого
селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
- для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15
гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;
- для індивідуального дачного
будівництва – не більш як 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних
гаражів – не більш як 0,01 гектара;
- для ведення садівництва – не
більш як 0,12 гектара.
Якщо громадянин, який належить до пільгової категорії, має у
власності декілька земельних ділянок одного виду використання, йому
необхідно до 1 травня поточного року
подати письмову заяву у довільній формі до податкової інспекції за місцем
знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок
для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраних
земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано
таку заяву.
Якщо до 1 травня поточного року така
фізична особа не подала до контролюючого органу заяву про самостійне
обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги, то у поточному році
оподатковуються всі земельні ділянки, які є у її власності, крім земельної
ділянки, на яку подано заяву у попередніх роках.
Для
отримання консультації щодо сплати
земельного податку та застосування пільги громадяни можуть звертатися до
ЦОПів територіальних підрозділів Головного управління ДФС у Львівській області.
Cектор організаційного забезпечення