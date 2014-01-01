Платниками Золочівщини сплачено понад 366 млн гривень податкових платежів

nus.in.ua, 16 січня 2019, 11:36

Впродовж 2018 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Золочівській ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області перерахували до зведеного бюджету 366,4 млн грн, що на понад 76 млн грн перевищує показник 2017 року.

Із загальної суми надходжень, до державного бюджету надійшло 138 млн грн., до місцевого – 228,4 млн грн. Левову частку склали надходження податку з доходів фізичних осіб – 210,4 млн грн, податку на додану вартість – 43,4 млн грн, єдиного податку – 33,2 млн грн, плати за землю – 24 млн грн, податку на прибуток – 21,2 млн грн та військового збору –13,9 млн гривень.

Також забезпечено поступлення єдиного соціального внеску в сумі 173,5 млн гривень.



Нагадуємо, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Однак, термін сплати податків і зборів, у такому випадку, не переноситься. Тобто платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації. При цьому платник не повинен враховувати перенесення термінів подання звітності у зв’язку з вихідними чи святковими днями.

Разом з цим повідомляємо, що податковий календар щодо граничних термінів подання звітності та сплати податкових зобов’язань розміщений на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС та у розділі «Необхідно знати» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.



Cектор організаційного забезпечення